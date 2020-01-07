Uyuşturucu ararken kaçak sigara bulundu

07.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:44

Gaziantep'te bir kargo aktarım merkezinde uyuşturucu arayan polis, panolara zulalanmış halde 3 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Başpınar'daki bir kargo firmasının aktarma merkezinde uyuşturucu nakli olabileceği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, dün gece saatlerinde kargo aktarım merkezinde hassas burunlu dedektör köpeği Maximilion ile kargolar içerisinde uyuşturucu madde aramaya başladı. Yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanmazken, okullarda kullanılan panolara zulalanmış halde 3 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, konuyla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA