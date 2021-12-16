Uyuşturucu aranan evde tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi - Haberler
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Uyuşturucu aranan evde tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi

Uyuşturucu aranan evde tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde ihbar üzerine uyuşturucu araması yapılan evde, sikke ve mızrak ucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ihbar üzerine uyuşturucu araması yapılan evde, sikke ve mızrak ucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla H.B'ye ait evde arama yaptı.

Aramada, 10 gram Hint keneviri tohumu, tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve mızrak ucu ile dedektör ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B'nin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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