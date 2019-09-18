Uyuşturucu arama köpeği, Cimri emekliye ayrıldı

18.09.2019 14:37

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren uyuşturucu arama köpeği Cimri'nin emekliye ayrıldığı duyuruldu.



Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde arama köpeği olarak hizmet veren ve 10 yıllık görev süresini tamamlayan Cimri isimli Narkotik köpeği, emekliye ayrıldı"denildi.



Cimri, görev süresi boyunca 453 operasyona katılarak 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağlamasıyla biliniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA