Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.?nın (25) ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

BURSA'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.?nın (25) ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, 'Ne yapayım oğlum ben şimdi. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım" dedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde uygulama yaptı. Yoldan geçen Berat K. yönetimindeki 38 RV 828 plakalı otomobili durduran polis, ehliyet ve aracın belgelerini istedi. Sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşının hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Sürücü Berat K.?nın ehliyetsiz olduğunu tespit eden polis, otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu kullanma aparatı ile yolculardan Soner U.?nun (25) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'NEDİR BU REZİLLİK'

Berat K. ile arkadaşı Soner U., gözaltına alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, otomobili teslim etmek üzere sürücünün babasına haber verildi. Kısa sürede uygulama noktasına gelen baba Osman K., polislerden konu ile ilgili bilgi aldıktan sonra oğlu Berat K.?ya sitem etti. Osman K., 'Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değilö diye tepki gösterdi.

2 BİN 699 TL CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü Berat K.?ya 2 bin 699 TL cezai işlem uygularken, otomobil baba Osman K.?ya teslim edildi. Sürücü Berat K. ile arkadaşı Soner U. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

 Direksiyon başında kalbine yenik düştü

Direksiyon başında kalbine yenik düştü

 Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler polisi harekete geçirdi! Bölgedeki denetimler sıkılaştırıldı

Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler polisi harekete geçirdi! Bölgedeki denetimler sıkılaştırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title