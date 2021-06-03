Uyuşturucu almak için kardeşini gasp eden sanığa 6 yıl hapis cezası
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Uyuşturucu almak için kardeşini gasp eden sanığa 6 yıl hapis cezası

Uyuşturucu almak için kardeşini gasp eden sanığa 6 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde alabilmek için kardeşini gasp ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde alabilmek için kardeşini gasp ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.A. katılmazken, müşteki kardeş M.A. ve sanık avukatı hazır bulundu. Olaya şahit olması sebebiyle duruşmada tanık olarak dinlenmek istenen baba ise tanıklık yapmak istemediğini belirtti ve ifadesi alınmadı. Müşteki kardeş M.A. ise ifadesinde, "Ağabeyim uyuşturucu madde alabilmek için cep telefonumu ve cüzdanımı aldı. Ancak mağduriyetimi babam giderdi. Ağabeyimden şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık S.A. hakkında 'gece vakti yağma' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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