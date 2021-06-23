Uyuşturucu alışverişinden yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
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Uyuşturucu alışverişinden yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı

Uyuşturucu alışverişinden yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir adresten satışa hazırlanan uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde alışverişi yapıldığı esnada 5 şahıs yakalandı. Operasyon düzenlenen ikamette yapılan aramalarda 101,84 gram bonzai, 8,47 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hap, 1 adet ecstacy hap ele geçirildi. Alışveriş esnasında yakalanan 5 kişiden 4'üne 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Ş.Ç.'ye ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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