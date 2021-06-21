Uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalandı
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Uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalandı

Uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sokak satıcılarına yönelik olarak sürdürdüğü çalışmada uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Narkotik polisi, 32 yaşındaki M.D. isimli şüpheliyi uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramada 660 gram sentetik kanabinoid maddesi ile birlikte çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, iki adet hassas terazi ile suçtan elde edilen 7 bin lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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