Uyuşturucu alıp araç kullanması pahalıya patladı
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Uyuşturucu alıp araç kullanması pahalıya patladı

Uyuşturucu alıp araç kullanması pahalıya patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta uyuşturucu etkisinde araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu.

Sivas'ta uyuşturucu etkisinde araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 34.10 gram sentetik kannabinoid, 15.94 gram metamfetamin, 24 adet sentetik ecza hap, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 7 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 15 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında, 3 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapıldı. Bir şahıs hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 6 bin 909 TL idari para cezası uygulanarak şahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - SİVAS

Uyuşturucu alıp araç kullanması pahalıya patladı
Uyuşturucu alıp araç kullanması pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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