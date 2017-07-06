Uyuşturucu Alarak Araç Kullanan Şahıs Polis Ekiplerince Yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araç sürücüsünün uyuşturucu aldığı belirtilirken araçta esrar ve silah bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan 35 plakalı bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurarak araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 4 gram esrar maddesi ile 1 adet 7,65 çapınca tabanca bulundu. Araç içerisinde çıkan malzemeler muhafaza altına alınırken araç sürücünün uyuşturucu alarak araç kullandığı ise belirtildi.



Uyuşturucunun etkisiyle araç kullanmaktan dolayı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde Karayolları Trafik Kanunu uyarınca cezai müeyyide uygulanan araç sürücüsü H.D'nin, görevli memurlara mukavemette bulunması nedeniyle Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.D., uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 6136 SKM ve görevli memura direnme ile hakaret suçlarından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN