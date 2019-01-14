Uyuşmazlıklara hızlı çözümler üretiliyor

BTSO'da düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk" panelinde 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak uygulanmaya başlanan arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi.

Uyuşmazlıklara hızlı çözümler üretiliyor

BTSO'da düzenlenen "Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk" panelinde 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak uygulanmaya başlanan arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi.

Kaynak: Dunya.com

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