Uyuşmazlık Mahkemesine seçilme kararı Resmi Gazete'de

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine seçilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine seçilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 4. Maddesi uyarınca yapılan seçimde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçildi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı