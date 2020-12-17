Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapıldı
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapıldı

17.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:14
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapıldı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Muammer Topal seçildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Muammer Topal seçildi.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi olan ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün'ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ile boş bulunan başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, boş bulunan Başkanvekilliği görevine de Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:18:12. #1.14#
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