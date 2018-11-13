Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Dursun'un Acı Günü

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un vefat eden babası İdris Dursun'un cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.



Bağlarbaşı Mahallesi Bircan Sokak'taki evinde, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı vefat eden 4 çocuk babası İdris Dursun'un (88) cenazesi, Darıca Asri Mezarlık morgundaki işlemlerinin ardından Bağlarbaşı Merkez Camisi'ne getirildi.

Hicabi Dursun, kardeşleri ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Darıca Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze törenine, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve diğer protokol üyeleri katıldı.