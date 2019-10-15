Uyuşmazlık finansmanı şirketi IMF Bentham Omni Bridgeway'i alıyor

15.10.2019 12:04

Dava ve uyuşmazlık finansmanı şirketi IMF Bentham Limited (IMF Bentham), sermayesi 2.2 milyar Avustralya dolarının üzerinde, global ve çok yönlü bir fon yaratmak amacıyla Omni Bridgeway Holding BV'yi (Omni Bridgeway) devralma sürecinde olduğunu açıkladı.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte IMF Bentham Omni Bridgeway'in tüm yatırım ve ticari faaliyetlerini devralmış olacak. Yaklaşık 55 milyon euro düzeyindeki asgari işlem değeri, gelecekteki ticari gelişmelere bağlı olarak artabilecek.

IMF Bentham Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Andrew Saker, "Anlaşma kapsamında IMF Bentham, Omni Bridgeway işletmesini devralacak olsa da bu eşit bir birleşme olacaktır" dedi.Şirketten yapılan açıklamada, "ABD, Kanada, Asya, Avrupa, Avustralya ve Orta Doğu'ya uzanan 10 ülkedeki 18 ofisi ve dünya çapında hukuk ve tahsilat sistemlerinde deneyimli ve 20'den fazla dil konuşan 145 çalışanıyla bu işbirliği, müşterileri için güçlü bir müttefik yaratıyor. IMF Bentham ve Omni Bridgeway alacak finansmanı ve tahsilatında dünya çapında 33 yıla varan başarılarıyla, stratejik finansman çözümleri arayışında olan şahıslar, şirketler ve profesyonel danışmanlar için güvenilir bir partnerdir" denildi.Davanın başlangıç aşamasından duruşma, temyiz, tenfiz ve hukuki tahsilat aşamalarına kadar uzanan çözümlerden bazılarıysa şöyle sıralanıyor: Uyuşmazlıklara ve mahkeme ve hakem kararlarının (her kıtada devletlere karşı alınan kararlarda dahil olmak üzere) uluslararası tenfizine finansman sağlanması ve bunların yönetimi,Bankaların sorunlu kredileri ile sigorta şirketlerinin halefiyet yoluyla edindikleri alacaklarıntakibi,Maliyeti karşı tarafa yansıtan ülkelerde dava sonucu doğabilecek masraflara karşı (After-the-

Event) koruma.

Kaynak: DHA