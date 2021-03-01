Uyurken hayatının şokunu yaşadı
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Uyurken hayatının şokunu yaşadı

01.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:44
Uyurken hayatının şokunu yaşadı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tır şoförü caddede dönmek için geri manevra yaparken, bir evin duvarına çarparak hasara yol açtı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tır şoförü caddede dönmek için geri manevra yaparken, bir evin duvarına çarparak hasara yol açtı. Tırın dorsesinin çarpmasıyla duvarın bir kısmı hasar görüp evin içine yıkılırken, o sırada duvarın kenarında yatan Meryem Uslu ölümden döndü.

Olay, gece saatlerinde, Akçeşme Mahalle Neşet Çakır Caddesinde yaşandı. Dursun Gerçekcioğlu kullandığı 19 BM 081 plakalı tırla caddede dönmek için geriye doğru manevra yaptı. Gerçekcioğlu arkasındaki tekli katlı evi fark etmeyince, tıra bağlı olan dorseyle duvara çarptı. Evin duvarı büyük ölçüde  hasar gördü. Duvardan  kopan parçalar   kaza sırasında yatağında uyuyan Meryem Uslu'nun ayaklarının üzerine devrildi.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duvar parçalarının üzerine devrilmesi sonucu büyük korku yaşayan Uslu, kazayı ayaklarındaki  hafif sıyrıklarla atlattı. Uslu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın çarpması sonucu duvarın bir kısmının ayaklarının üzerine devrildiğini söyleyen Meryem Uslu, "Önce deprem oluyor sandım. Oda tozla doldu, hiçbir şey göremedim. Bende tırın çarptığı duvarın önünde yatıyordum. Duvar parçaları ayaklarımın üzerine düştü. Duvarın tamamı üzerime göçebilirdi. Ucuz atlattık" dedi. Akçeşme Mahalle Muhtarı Şaban Heybeli ise, ev sahibi Meryem Uslu'nun ucuz kurtulduğunu, duvar parçalarının ayaklarının üzerine düştüğünü söyledi.

- Denizli
Uyurken hayatının şokunu yaşadı
Uyurken hayatının şokunu yaşadı
Uyurken hayatının şokunu yaşadı
Uyurken hayatının şokunu yaşadı
Uyurken hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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