Uyurken Gözlerin Şişmesini Nasıl Önleyebilirsiniz?

"Göz altı halkaları en dinlenmiş yüzlerde bile görünebilir, bu nedenle bu hassas bölgeye iyi bakım yapacak bir rutine sahip olmak gerekir. Peki uyurken göz şişmelerini ve kararmalarını nasıl azaltabiliriz? "

Koyu göz halkaları tüm bakım ve uygulamalara rağmen kaybolmuyorsa, muhtemelen genetiğinizi suçlayabilirsiniz. Fakat göz altı alanı cildimizin en ince alanlarından biridir ve en çok cilt bakımının ihmal edildiği bölgedir. Düzenli göz altı bakımı hem koyu halkalar hem de gözlerin şişmesi için en önemli anahtardır.

Koyu halkalarınızı azaltmanın en kolay yollarından biri, özellikle yüzünüzün o bölgesinde daha fazla pigment fark ederseniz, yani cilt renginizin olduğundan daha koyulduğunu görürseniz, güneş kremi sürmeye başlamaktır.





Güneşin verdiği zararı tersine çevirmek ve pigmentasyonu azaltmak için; C vitamini, kojik asit ve meyan kökü özü gibi açıcı maddeler içeren ürünler kullanabilirsiniz. Ürünü siz uyurken emilmesi için sabah ve gece uygulayın. ve bakımınızı tamamlamak için iyi bir güneş koruyucuya yatırım yapın.





GECE RUTİNİNİZİ YENİLEYİN"





Basit yaşam tarzı değişiklikleri, koyu halkaların görünümünde büyük bir fark yaratabilir. Birincisi, yüzünüzün o bölgesine kan akışını azaltmak için daha yüksekte uyumaya başlayabilirsiniz, sadece ikinci bir yastık bile işe yarar. Daha fazla dinlenmek, özellikle sağlıklı bir hidrasyon seviyesi ile birleştirdiğinizde, göz altları koyuluklarınızın azalmasına yardımcı olabilir. Susuz kaldığınızda, vücudunuz göz altı şişkinliğine katkıda bulunabilecek tüm sıvıyı tutmaya çalışır.





Göz altı şişkinliğini azaltmak için yapılan ilk değişiklikler arasında süt ürünlerini kesmek, alerjileri için antihistaminikler almak ve hatta iltihabı azaltmak için bölgeye zerdeçal özü koymak geliyor. Ancak klasik bir çare hala harikalar yaratabilir: soğuk kaşık kullanmak. Dondurucudan çıkar çıkmaz iki temiz, soğuk kaşık kullanmak, göz altı şişliğinizde anında fark yaratabilir. Soğuk akışı, vücudun doğal drenaj sürecini başlatırken sıvı tutulmasını azaltmaya yardımcı olur. Bu uygulamalarla, sabah ilk iş olarak kapatıcıya koşmanıza gerek kalmayacak.& ;

















Kaynak: Snob Magazin