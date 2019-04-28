Uyurken Evleri Yanan Aile Ölümden Döndü

Samsun'da gece uyurken evlerinde yangın çıkan anne ve 2 çocuğu ölümden dönerken, banka kredisi ile aldıkları evde bulunan bütün eşyalar yanarak kül oldu. Yangında üst katta oturan bir kişi balkondan atlayarak yararlanırken, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

Yangın, Samsun'un Karasamsun Mahallesi Mumcular Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde tezgahtar olarak çalışan ve 2 çocuğu ile birlikte 3 yıl önce 10 yıllık banka kredisi ile aldığı evde yaşayan Sevinç Çelikçi (37) ve çocuklar Efe Şahan (17) ve Derman Kayra (7) uyudukları sırada elektrikli sobadan yangın çıktı. Uyanıp yangını fark eden anne ile çocukları kendilerini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Aynı apartmanın yan tarafındaki 2. katta ikamet eden İsa Ay (43) balkondan atlayarak yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sırasında park halindeki 55 AD 902 otomobil ile 55 AAZ 748 plakalı otomobil zarar gördü. Apartmanda bulunan yangın söndürme hortumunun da vanası kapalı olduğu için su bulunmadığın yangın söndürmede kullanılamadığı için tepkiye neden oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ancak evdeki eşyalar tamamen yandı. Evlerinin 7 yıl daha banka kredisi taksiti bulunan aile ortada kaldı ve hayırsever vatandaşlardan ve yetkililerden yardım istedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA