Uyurgezer olduğu iddia edilen genç kız 3'üncü kattan düştü
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Uyurgezer olduğu iddia edilen genç kız 3'üncü kattan düştü

Uyurgezer olduğu iddia edilen genç kız 3'üncü kattan düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da uyurgezer olduğu iddia edilen 18 yaşındaki genç kız, apartmanın 3'üncü katından beton zemine düştü.

Bolu'da uyurgezer olduğu iddia edilen 18 yaşındaki genç kız, apartmanın 3'üncü katından beton zemine düştü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sağlık Mahallesi 1451 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan ve uyurgezer olduğu iddia edilen Rüya K. (18) isimli genç kız odasının açık olan penceresinden aşağı düştü. Rüya K., apartmanın otomatik garaj kapısının motor kısmına çarptıktan sonra beton zemine çakılarak yaralandı.

Genç kızı yerde hareketsiz gören komşuları durumu ailesine bildirdi. Kızlarının odasına giden aile odanın boş olduğunu görerek aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen genç kız tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Uyurgezer olduğu iddia edilen genç kız 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer olduğu iddia edilen genç kız 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer olduğu iddia edilen genç kız 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer olduğu iddia edilen genç kız 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer olduğu iddia edilen genç kız 3'üncü kattan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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