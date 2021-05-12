Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel

BOLU'da, uyurgezer olduğu iddia edilen Rüya K. (18), 3'üncü kattaki evlerin penceresinden düşünce yaralandı.

BOLU'da, uyurgezer olduğu iddia edilen Rüya K. (18), 3'üncü kattaki evlerin penceresinden düşünce yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sağlık Mahallesi 1451 Sokak'ta meydana geldi. Uyurgezer olduğu öne sürülen Rüya K., ailesiyle yaşadığı evde, odada uyuduğu sırada açık olan pencereden düştü. 3'üncü katın penceresinden otomatik garaj kapısına çarparak düşen Rüya, yaralandı. Durumu fark eden komşular, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rüya K., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rüya K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay Yeri İncele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rüya K.'nin düştüğü evde araştırma yaptı.


Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü
Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uyurgezer Rüya, 3'üncü kattan düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:39:32. #1.16#

title