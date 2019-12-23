Uyumsoft, 2020’de yüzde 35’in üzerinde büyüme hedefliyor

23.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:38

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, 2020 yılında yüzde 35'in üzerinde büyüme hedefliyor. Yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 30'nu ar-ge ve inovasyona ayıran Uyumsoft, her yıl bulut tabanlı çözümler olmak üzere yeni ürünleri pazara çıkarmayı sürdürüyor.