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Uyumsoft, 2020’de yüzde 35’in üzerinde büyüme hedefliyor

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, 2020 yılında yüzde 35'in üzerinde büyüme hedefliyor.

23.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:38
Uyumsoft, 2020’de yüzde 35’in üzerinde büyüme hedefliyor

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, 2020 yılında yüzde 35'in üzerinde büyüme hedefliyor. Yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 30'nu ar-ge ve inovasyona ayıran Uyumsoft, her yıl bulut tabanlı çözümler olmak üzere yeni ürünleri pazara çıkarmayı sürdürüyor.

Kaynak: Dunya.com

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