Vergi Borcu Olanlar Dikkat! 60 Ay Taksit İmkanı Geliyor

Vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bakanlar Kurulunun söz konusu kararı, 1 Ocak 2018'den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre en az 3 yıllık mükellefiyeti olan, vergisini zamanında ödeyen, beyannamesini zamanında vererek sisteme uyum gösterenler yararlanacak. 2017 yılında ekonomik nedenlerle sıkıntıya giren işletmelere 2018 yılında daha düşük oranda tecil faizi uygulanacak. Mevcut yüzde 12 olan tecil faiz oranını işletmeler zorluk durumlarına göre 0,75 ila 0.005 ile çarparak 6 ila 60 arasında vadeli dönemde ödeyecek.

ZOR DURUMDA OLANA ÇARE

Buna göre bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir ve kurumlar vergisi işletmenin çok durum halinin tespitinde nakit oranı hazır değerlerle menkul kıymetlerin toplanıp, kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile bulunacak. İşletmenin ekonomik darboğazdaki durumu için düzenlemenin önemine dikkat çekiliyor.

DEFTER TUTAN İÇİN ÖNEMLİ

Resmi Gazete'deki düzenlemede işletme veya zirai işletme hesabına göre, ticari kazancı basit usule göre ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin durumları incelenecek. İşletmenin likidite oranı ise kasa, banka ve kısa vadeli alacaklarının toplamının kısa vadeli borçlara bölünmesiyle elde edilecek. İşletmenin ekonomik darboğazdaki durumunu ortaya koyacak olan kaldıraç oranının belirlenmesinde ise kısa vadeli ve uzun vadeli borçların toplamının toplam varlıklara bölünmesi uygulanacak.