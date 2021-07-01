Uyumlu çift (Demet Özdemir - Oğuzhan Koç)

Yine de Demet'in body'si ve şortu için söyleyeceklerim var.Bu tarz kombinlerde güzel bir kemer takmakta ya da body yerine tişört giymekte fayda var. Yoksa bir "olmamışlık" görüntüsü hakim oluyor.

Yine de Demet'in body'si ve şortu için söyleyeceklerim var.

Bu tarz kombinlerde güzel bir kemer takmakta ya da body yerine tişört giymekte fayda var. Yoksa bir "olmamışlık" görüntüsü hakim oluyor.

Burada hem jean'in modeli hem de bandananın bağlanma şekli, kıyafeti gölgelemiş.

Boşuna "Mükemmellik ayrıntılarda gizlidir" demiyoruz...

Kaynak: Hürriyet