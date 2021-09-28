UYUMDER' den, Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' a Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UYUMDER' den, Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' a Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
UYUMDER' den, Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' a Ziyaret

UYUMDER' den, Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' a ZiyaretEğirdir yolu üzerinde bulunan ve bugüne kadar 350'den fazla bağımlı genci hayata kazandıran "Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER)" Başkanı İbrahim Uzunköprü ve Başkan yardımcısı Yasar Erbil, Kaymakam Yunus...

UYUMDER' den, Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' a ZiyaretEğirdir yolu üzerinde bulunan ve bugüne kadar 350'den fazla bağımlı genci hayata kazandıran " Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER)" Başkanı İbrahim Uzunköprü ve Başkan yardımcısı Yasar Erbil, Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' ı makamında ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdiler. Dernekte yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Sayın Yasar Erbil, Atabey kaymakamlığı aracılığıyla açılan kurslarda, kursiyerlerin meslek sahibi olduğunu ve bu çalışmalara devam etmek istediklerini belirtti. Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' da yapılan çalışmaların devam edeceğini ve her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Tunç Soyer Hulusi Akar Mustafa Destici
Magazin Oğuzhan Koç Tarkan Düm Tek Tek
Spor Nihat Özdemir Lionel Messi Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Zafer Kurugöl Mustafa Şentop Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UYUMDER' den, Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 17:26:03. #1.12#