UYUMDER' den, Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' a Ziyaret

UYUMDER' den, Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' a ZiyaretEğirdir yolu üzerinde bulunan ve bugüne kadar 350'den fazla bağımlı genci hayata kazandıran " Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER)" Başkanı İbrahim Uzunköprü ve Başkan yardımcısı Yasar Erbil, Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' ı makamında ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdiler. Dernekte yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Sayın Yasar Erbil, Atabey kaymakamlığı aracılığıyla açılan kurslarda, kursiyerlerin meslek sahibi olduğunu ve bu çalışmalara devam etmek istediklerini belirtti. Kaymakam Yunus Emre AKPINAR' da yapılan çalışmaların devam edeceğini ve her türlü desteği vereceklerini söyledi.

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