UYUMAK İÇİN GİRDİĞİ BODRUMDA CESEDİ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UYUMAK İÇİN GİRDİĞİ BODRUMDA CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, üzerinden kimlik çıkmayan ve 'Asker İbrahim' olarak tanınan 35- 40 yaşlarındaki kişi, uyumak için girdiği bodrumda ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, üzerinden kimlik çıkmayan ve 'Asker İbrahim' olarak tanınan 35- 40 yaşlarındaki kişi, uyumak için girdiği bodrumda ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın bodrumunda meydana geldi. Mahallede 'Asker İbrahim' lakabıyla tanınan kişi, apartmanın bodrumuna girdi. Onu gören mahalleliye 'Uyumaya gidiyorum' diyen kişiye bir süre sonra bakmaya giden mahalleli, hareketsiz halde buldu.Uyandırılmak istenen kişiden tepki alamayan mahalleli sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, 35- 40 yaşlarında, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Sokakta yaşadığı belirtilen kişinin, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

UYUMAK İÇİN GİRDİĞİ BODRUMDA CESEDİ BULUNDU

UYUMAK İÇİN GİRDİĞİ BODRUMDA CESEDİ BULUNDU

UYUMAK İÇİN GİRDİĞİ BODRUMDA CESEDİ BULUNDU

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan'a asker gönderdi

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan'a asker gönderdi

 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! 'Kızınız bizim elimizde' diye mesaj göndermişler

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj göndermişler

 Son dakika: Kırgızistan'da bir grup, Kazakistan'a asker gönderilmesini protesto etti

Son dakika: Kırgızistan'da bir grup, Kazakistan'a asker gönderilmesini protesto etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title