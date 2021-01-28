Uyumadan önce yaktıkları soba ayırdı
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Uyumadan önce yaktıkları soba ayırdı

28.01.2021 14:38 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:43
Uyumadan önce yaktıkları soba ayırdı

AYDIN'ın Söke ilçesinde ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Serpil Ater (60) hayatını kaybetti, eşi Raşit Ater (65) hastanede tedavi altına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Serpil Ater (60) hayatını kaybetti, eşi Raşit Ater (65) hastanede tedavi altına alındı.

Yüksel Yalova Caddesi üzerinde bulunan binanın birinci katında yaşayan Ater çifti, gece yarısı ısınmak için yaktıkları sobaya kömür atıp, yattı. Bu sabah saat 11.00'e kadar çifti görmeyen komşuları kapı ziline bastı. Açan olmayınca da durumdan şüphelenip, polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı açarak, içeri girdi. Ater çifti yatak odasıda hareketsiz yatarken bulundu.

Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenirken, Serpil Ateş'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Durumu ağır olan Raşit Ater ise, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.  

Uyumadan önce yaktıkları soba ayırdı
Uyumadan önce yaktıkları soba ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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