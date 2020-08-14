Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz
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Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz

Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, "Dünya'yı etkileyen COVİD-19 pandemisinde sağlığımızı korumak için tüketmemiz gereken besinlerden biri, içerdiği antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendiren vişne olabilir" diyerek sözlerine şöyle devam ediyor:

Uyumadan 2 saat önce vişne yerseniz
14.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:42

Yaz mevsiminde pazar tezgahlarında bolca gördüğümüz ve reçel, marmelat ile meyve suyunda sıkça kullanılan vişne, damağımızda bıraktığı unutulmaz lezzetin yanı sıra sağlığımız üzerinde de önemli bir rol oynuyor! Özellikle potasyum, lif, C vitamini ve uyku hormonu olarak da bilinen melatonin bakımından zengin bir meyve olan vişne, yüksek antioksidan içeriğiyle enfeksiyonları önlemeye yardımcı oluyor.

"Günlük 1 porsiyon meyve hakkımızı vişneden yana kullanmak bağışıklığımızı güçlendirir. Toplamda 100 gram olan 20 adet orta boy vişne 1 porsiyon meyve yerine geçerken, sadece 60 kalori içeriyor. Ancak vişne asidik bir meyve olduğu için aç karnına tüketildiği zaman mide yanmalarına yol açabiliyor. Bu nedenle vişneyi öğle yemeğinin ardından ara öğünlerde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır" Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu vişnenin 7 önemli faydasını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Diyabet hastalığında sağlıklı bir ara öğün

Diyabet hastalığı denildiğinde akla ilk gelen şey, meyvelerden uzak durmak oluyor. "Ancak sağlıklı bir beslenme planında bütün meyveler yer almalı" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, şu bilgileri veriyor: "Burada önemli olan, meyveyi porsiyonuna uygun olarak tüketmek. Diyabetli kişiler günlük diyetlerine 20 adet vişne eklediklerinde; vişnenin içeriğindeki antosiyaninler pankreasın insülin üretimini artırarak kan şekerinin düşmesine katkı sağlayabiliyor. Böylelikle kan şekerinin sağlıklı seviyede kalması kolaylaşıyor ve diyabetin yaratabileceği olumsuz etkiler de hafifliyor"

Uykuyu düzenliyor

Uyku zamanı geldiğinde beyne sinyal gönderen bir hormon olan melatoninin seviyesi ilerleyen yaşla birlikte düşmeye başlıyor. Bu yüzden yaş aldıkça insomnia adı verilen uykusuzluk hastalığına yakalanma riskimiz artıyor. Üstelik Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşadığımız stres, uykusuzluğu da tetikliyor! Yapılan araştırmalara göre, vişne içerdiği melatonin hormonuyla uykuyu düzenliyor. Dolayısıyla uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, yatağa girmeden 2 saat önce 20 adet vişneyi günlük beslenme rutinine eklemenizde fayda var.

Bağışıklık sistemi için önemli

Bağışıklık sistemi; hastalık oluşturan hücreleri, mikropları tanımlayıp öldürerek hastalıklara karşı koruma sağlayan organizmadaki tüm biyolojik yapılar ve işlemlerdir. Etkili ve yeterli bir bağışıklık yanıtında, diyetle yeterli miktarlarda antioksidan alımı oldukça önem taşıyor.Antioksidan maddelerin başında gelen C vitamini vişnede fazlaca bulunuyor. 200 gram vişne (2 porsiyon meyve), günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacımızın yüzde 40'ını tek başına karşılayabiliyor.

Kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor

Organlarımızın oksijen kullanma kabiliyeti yaşlanmamızın bir parçası olarak azalıyor. Bu da damar sağlığımızın bozulmasına sebep oluyor. Polifenol bakımından en zengin meyvelerden biri olan vişne, kalp-damar hastalıkları gibi yaşa bağlık sağlık problemlerinin başlangıcını geciktirmede veya ilerlemesini durdurmada etkili oluyor.

Hafızayı güçlendiriyor

Yapılan çalışmalar; günde 1 bardak vişne suyunu düzenli olarak tüketmenin, içerisindeki antosiyaninler sayesinde, hafif-orta derece demansı olan ileri yaştaki yetişkinlerde hafızayı ve düşünme, hissetme, öğrenme, anımsama, karar verme ile problem çözme gibi zihinsel süreçleri güçlendirdiğini ortaya koydu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, "Hem unutkanlığın önlenmesinde, hem tedavisinde etkili olabilmesi için diyabet, insülin direnci ve kalp hastalıkları gibi kronik bir rahatsızlığınız yoksa, öğleden sonraki ara öğünlerde, şekersiz olmak şartıyla, günde bir bardak ev yapımı vişne suyu tüketmeyi alışkanlık haline getirmenizde yarar var" diyor.

Kanser düşmanı

Vişnelere o güzel ve parlak kırmızı rengini, içeriğinde yüksek miktarlarda bulunan antosiyaninler veriyor. Yapılan laboratuvar çalışmalarında, antosiyaninlerin kansere sebep olan hücrelerin büyümesini yavaşlattığı ve kanserli hücrelerin daha hızlı ölmesini sağlayan apoptozu teşvik ettiği ortaya konmuş. Vişne aynı zamanda yüksek melatonin içeriğinden dolayı da vücuttaki östrojeni düzenleyerek meme kanseri riskini azaltmaya da yardımcı olabiliyor. Ancak 'vişne kanserden korur' diyebilmek için laboratuvar dışı insan çalışmalarında daha fazla araştırmaya ihtiyaç var olduğu belirtiliyor.

Gut hastalığında ağrıları hafifletiyor

Bir zamanlar kralların hastalığı olarak düşünülen gut; eklemlerde ağrı, şişlik ve hassasiyet ile kendini gösteren bir iltihaplanma şekli. Eklemlerdeki iltihaplanmaya yüksek ürik asit seviyeleri neden oluyor. Yapılan araştırmalar, vişnenin içeriğinde bulunan antioksidan maddelerin vücuttaki ürik asit seviyesini düşürerek iltihapların azalmasına yardımcı olduğunu tespit etmiş. Günlük 1 avuç vişne yemek veya 1 bardak vişne suyu içmek ağrıların hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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