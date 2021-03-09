UYUMA uygulaması, 47 kadın öğretmene tanıtıldı
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UYUMA uygulaması, 47 kadın öğretmene tanıtıldı

09.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:13
UYUMA uygulaması, 47 kadın öğretmene tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün yerli ve milli yazılım ile geliştirdiği 'Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu' (UYUMA), Sakarya'da zoom programı üzerinden 47 kadın öğretmene tanıtıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yerli ve milli yazılım ile geliştirdiği 'Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu' (UYUMA), Sakarya'da zoom programı üzerinden 47 kadın öğretmene tanıtıldı.

UYUMA, Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerince 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 47 kadın öğretmene, zoom programı üzerinden tanıtıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen UYUMA projesi, uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı bir ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Projeyle, uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanması hedefleniyor. - SAKARYA

UYUMA uygulaması, 47 kadın öğretmene tanıtıldı
UYUMA uygulaması, 47 kadın öğretmene tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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