UYUMA Projesi Sayesinde 37 Bin 593 İhbara Anında Müdahale Edildi

?? UYUMA

"Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması UYUMA ile GÖZÜMÜZ OLUN, karşılaştığınız uyuşturucu ile ilgili işlenen suçu doğrudan ve en hızlı şekilde bildirin"

?? @EmniyetGM @Jandarma

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— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 21, 2021 Uyuşturucu ile mücadele sürecine toplumun desteği büyük önem taşımaktadır. Bu yönde Bakanlığımızca toplumun uyuşturucu ile mücadele sürecine katılması, suçun tüm delileri ile ortaya konulması, topyekün güçlü bir mücadele oluşturulması amacıyla 2017 yılından itibaren çok önemli toplumsal projeler hayata geçirilmiştir.

Bu projelerden bir tanesi de UYUMA'dır. Dünyada bir örneği olmayan UYUMA projesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haber leşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan tamamen yerli ve milli bir yazılımdır.

Uygulama tüm vatandaşlarımız tarafından akıllı telefonlarına kolayca indirilebilmekte ve kolayca bildirim yapılabilmektedir.

Uygulama üzerinden bildirim yapan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri gizli kalmakta ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

UYUMA uygulamasını bugüne kadar 473 bin 937 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara anında güvenlik güçlerimizce müdahale edildi. Uyuşturucu ile mücadele uygulaması UYUMA ile GÖZÜMÜZ OLUN...

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