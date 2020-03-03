UYUMA Projesi Cizre'de vatandaşlara tanıtıldı

03.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:35

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesini çektiği tanıtım filmi ve hazırladığı broşürlerle vatandaşlara tanıttı.



İlçedeki uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik büyük bir başarıya imza atan Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen UYUMA Projesi ile ilgili hazırlamış olduğu tanıtım filmi Türkiye genelinde birinci seçildi. Cizre polisi hazırlamış olduğu tanıtım filmi ve broşürlerle vatandaşlara uygulamanın nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatmaya ve uygulamayı tanıtmaya devam ediyor.



Cizre'deki kamu kurum ve kuruluşlara, iş yerlerine, kafelere, duraklara, billboard çalışmaları yapılarak projenin ve uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışan narkotik ekipleri, UYUMA Projesi'ni yapmış olduğu ziyaret ve programlarla vatandaşlara tanıtarak uygulama hakkında bilgi verdi. Vatandaşlardan telefonlarına uygulamayı indirerek çevrelerinde uyuşturucu kullanan veya ticaretini yapın şüphelileri gördüklerinde uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabileceklerini ve polis ekiplerini yönlendirebileceklerini anlatan ekipler, sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbarın, bölgeye en yakın ekibe iletileceğini belirtti. Uygulamayı kullanarak ihbar yapan vatandaşların kimlik bilgilerinin hiçbir şekilde paylaşılmadığını belirten ekipler, bir tuşla yapılacak olan bir ihbarın birçok genci uyuşturucu bataklığından kurtaracağı gibi, zehir tacirlerinin de yakalanmasının sağlanacağını dile getirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA