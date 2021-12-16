UYUM Öğrencilerinin Ellerinden Ankaralılara Hediye

ANKARA (Bültenler) - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in çabaları ile kurulan, Gölbaşı'nda yaşayan engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer edinmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen UYUM, birbirinden kıymetli el emeği göz nuru ürünleri Ankara 16. Yılbaşı Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturacak.

18-30 Aralık tarihleri arasında ATO'da kurulacak olan fuarda, kalplere dokunacak ürünler olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Engelli kardeşlerimizin UYUM'da gösterdikleri başarıyı fuar ziyaretçileri ile paylaşacak olmaları bizler için çok büyük bir mutluluk. UYUM Merkezi'ni açarken temel gayemiz engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında olmasını sağlamaktı. Adım adım bu hedefe ilerliyoruz. El emeklerini fuarda sergileyerek, doğru eğitim ile neler başarabileceklerini herkese göstermiş olacaklar. Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanınızdayız. Bundan sonra da yanlarında olacak attıkları her adımda en büyük destekçileri olacağız" ifadelerini kullandı.

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