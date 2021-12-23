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Uyum kültürünün yeni halkası OSB'ler

Uyum kültürünün yeni halkası OSB'ler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'de var olan uyum kültürüne yeni bir halka daha eklendi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de var olan uyum kültürüne yeni bir halka daha eklendi. Kayseri'de bulunan üç Osb'nin Bölge Müdürleri Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Kayseri'de üretimin merkezleri olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek. Bu amaçla Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri OSB Bölge Müdürü Fatih Gözel, İncesu OSB Bölge Müdürü Recep Yıldız ve Mimarsinan OSB Bölge Müdürü Baki Uludağ ile Kayseri OSB Bölge Müdür Yardımcısı Mükremin Yaşar katıldı.

Bölge Müdürleri arasındaki toplantıda periyodik olarak bir araya gelinmesi, tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunulması, sanayiciye daha iyi hizmet edilmesine yönelik görüş alışverişinin yapılması gibi konularda görüş birliğine varıldı. - KAYSERİ

Uyum kültürünün yeni halkası OSB'ler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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