Uyum Komisyonu Hayati Yazıcı Başkanlığında Toplandı
AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında ilk kez toplandı.
AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında ilk kez toplandı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında uyum düzenlemelerine ilişkin çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşirken toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA