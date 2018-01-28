Uyum Düzenlemelerinde Takvim Netleşiyor

AYNUR EKİZ/ MUHAMMED ALİ TORUNTAY -Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmaları yürütmek için AK Parti tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her ay bilgilendirecek.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir üst komisyon ve altında oluşturulan 5 alt komisyonun çalışmalarına başladığını belirterek, bu çalışmaların yakından takip edilmesinin önemine işaret etti.

Komisyon başkanlarıyla 15 günlük periyotlar halinde toplantı yapacaklarını açıklayan Yazıcı, ilk toplantıyı AK Parti Genel Merkezinde 24 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Komisyonlar arası bilgi akışı için düzenli toplantı

Yazıcı, toplantıda komisyonların çalışmalarının ne aşamada olduğuna dair bilgi alışverişinde bulunulduğunu aktardı. Yazıcı, şöyle devam etti:

"Aksayan bir taraf, karşılaştıkları bir sorun var mı, bunlar anlatıldı. Çünkü komisyonların çalışma alanlarını her ne kadar ayırmış olsak da birbiriyle ilişkili. Örneğin yürütmenin yapılandırılması, personel rejimi komisyonuyla alakalı. Yerel yönetimleri dikkate aldığınız zaman, merkezi hükümeti yapılandırıyorsunuz, yerel ile bağlantılı. Dolayısıyla bu toplantımızın amacı komisyonlar arasındaki bilgi akışını sağlamak."

Komisyon Başkanlarının üst komisyonun da üyesi olduğuna işaret eden Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen hafta yaptığımız toplantıda Cumhurbaşkanımıza sunmuştuk. 15 günde bir üst komisyon toplanacak. 15 günde bir de komisyon başkanları ile toplantı yapacağız. Önümüzdeki Çarşamba üst komisyonla yapacağız. Öbür hafta sadece komisyon başkanlarıyla yapacağız. Böyle bir planlamanın, sürecin daha sağlıklı yürütülmesi açısından yararlı olduğu inancındayız."

"Belediyelerin daha verimli çalışmasına yönelik çalışmalar"

Meclis'e ilk gelecek konunun, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler olduğunu hatırlatan Yazıcı, "Yerel Yönetimler Komisyonu, Adalet Bakanlığı ile bir çalışma yapıyor. Çok teknik düzeyde düzenlemeler var." dedi.

Hayati Yazıcı, Belediyeler Kanuna ilişkin çalışmaların olduğuna da işaret ederek, "Ama o alanları küçültmek, daraltmak değil. Belediyeleri daha nasıl verimli hale getirebiliriz, daha kuşatıcı nasıl bir düzenleme yaparız, bu tür çalışmalar var. O da henüz hazırlanıp, bir metne dönüştürülmedi. Partiye de henüz gelmedi." ifadesini kullandı.

"Bu senenin ilk yarısında ete kemiğe bürünmesi lazım"

Çalışmaların takvimlendirilmesi konusunda ise Yazıcı, "Henüz bir takvim oluşturulmamış olmakla birlikte, bu senenin ilk yarısında ete kemiğe bürünmesi lazım. Genel Başkanımıza arz ederek, bir takvim belirlenecek." dedi.

Senenin yarısını aştıktan sonra seçimlerin arefesine girileceğine dikkati çeken Yazıcı, önlerinde bütçe çalışmaları, meclise gelen kanun hükmünde kararnameler, 2019'un Mart ayındaki yerel seçimler gibi yoğun bir gündem olduğunu, bu nedenle çalışmalarda zamanlamayı riske etmek istemediklerini bildirdi.

MHP ile de çalışmalar paylaşılacak

Yazıcı, AK Parti - MHP Milli Mutabakat Komisyonu'nun çalışmalarının sürdüğünü, onların da uyum komisyonunun çalışmalarını görüp katkı vermek isteyeceklerini belirtti. Yazıcı, "Onlarla da paylaşım olacak. Çalışmamızı bitirince, doğrudan destek verecek olanlarla paylaşımı yapacağız. Belki katkılarını da alacağız. Ondan sonra kamuoyu ile paylaşılacak." diye konuştu.

Yazıcı, komisyonun çalışmaları bittiği zaman Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceklerini ifade etti. Yazıcı, öte yandan geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda Erdoğan'ın ayda bir çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere toplantı yapılmasını istediğini kaydetti.