"Uyum Buluşmaları" Toplantısı Yapıldı

RİZE (Habermetre) - Valimiz Kemal Çeber, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü destekleriyle düzenlenen "Uyum Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Rize ilinde yaşayan yabancıların uyum faaliyetlerini arttırmak, sunulan hak ve hizmetler ile beraber yükümlülükler hakkındaki bilgilendirme yapmak, doğru bilinen yanlışlar ile ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek ve iki topluluk üyeleri arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen "Uyum Buluşmaları" Rize Ramada otelde gerçekleştirildi.

Resim sergisi, video gösterimleri, el sanatları sergisi ve yöresel müzik dinletisi gerçekleştirilen programda yabancılara yönelik eğitim, sağlık, iş gücü piyasası, hak ve yükümlülüklerle ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı. Türkçe dil öğrenme kursuna katılanlara sertifika takdimi yapıldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan İl Göç İdaresi Müdürü Mürüvvet Serap Aydın, "Dünyanın her bölgesinde göç olgusunun var olduğunu, Göç etmek hayatın bir parçası olarak geçmişten geçmişten bugüne dilimizde, kültürümüzde, geleneklerimizde hep yer bulmuştur. Bu nedenle her insan bir değerdir ve göç eden her insan bu değerleri de beraberinde taşımaktadır. Yürüttüğümüz hizmetlerde, her bir yabancıyı birer gönül elçisi olarak görmekte ve vatandaşlarımız ile uyumuna büyük önem vermekteyiz" dedi.

Vali Kemal Çeber ise burada yaptığı konuşmada; insanların savaş, siyasi istikrarsızlık ve benzeri nedenlerden dolayı göç ettiğini belirterek, "Göç, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar tarih içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı bireysel, gruplar ve kitleler halinde göç etmişlerdir. Ülkemiz de bulunduğu jeopolitik konum, etrafında ki ülkelerdeki savaş ve siyasi istikrarsızlıktan dolayı son yıllarda yoğun bir göç hareketi almıştır. Tarih boyunca mazlum ve mağdurlara sahip çıkmış bir ecdadın temsilcileri olarak dün olduğu gibi bugünde bize sığınanlara kucak açtık. Dünya artık küreselleşiyor. İnsanlar artık eskiye göre çok daha fazla hareket ediyor. İnsanlar sadece sığınma için değil, ekonomik ve sosyal olarak daha refah içinde yaşamak için göç ediyor. Çok sayıda insan, doğduğu vatandaşlığını taşıdığı ülkenin dışında yaşıyor. İş imkanlarının daha çok olduğu ülkelere gidiyor. Yaşanan göç hareketleri sonrasında sosyal uyumun sağlanması noktasında yapılan çalışmaların kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerimize yönelik çeşitli aktivite ve faaliyetler yaparak onların toplumsal hayatımıza adaptasyonu sağlama adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.

"Uyum Buluşmaları" programına Valimiz Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali Yardımcıları Gulhani Ozan Sarı, Ömer Faruk Duman, Sedat Sezik, Kübra Baka Kılıç, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) program yöneticisi Kemal Pehlivanlar ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, Göç İdaresi Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, göçmen misafirler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

