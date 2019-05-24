Uyuklayan şoför trafik ışıklarına çarptı
Diyarbakır Mardin karayolu üzerinde şoförünün uyukladığı tır trafik ışıklarına çarparak durabildi.
Diyarbakır Mardin karayolu üzerinde şoförünün uyukladığı tır trafik ışıklarına çarparak durabildi.
Olay, Diyarbakır Mardin karayolunda yaşandı. 47 AV 714 plakalı tır, sabah saatlerinde seyir halindeyken, iddiaya göre sürücüsünün uyuklaması sonucu trafik ışıklarına çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çarpma nedeniyle şoka giren sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tırda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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