Uysal: "Yeniden Ortak Paydada Türkiye'yi İnşa Etmek İstiyoruz"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yeniden ortak paydada Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Türkiye'nin ortak bütün değerlerinin siyaset alanında rekabet haline gelmesini istemiyoruz." dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde partisinin yeni il binasının açılışına katılan Uysal, seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsattı.

Seçim günü önce sandıkları dolduracaklarını sonra da sandıklara sahip çıkacaklarını belirten Uysal, yarın daha büyük hizmetlerin sahibi olacaklarını söyledi.

Anadolu'da "Anadolu insanının kantarı belindedir." şeklinde bir ifade bulunduğuna dikkati çeken Uysal, "İnsanımız belindeki kantarla tartacak, nerede ehil insan var, nerede namuslu insan varsa onlara oy kullanacak." diye konuştu.

Uysal, var güçleriyle mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşte biz buradaki bütün adaylarımızla beraber milletin önünde hür irademizle var gücümüzle mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Yeniden ortak paydada Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Türkiye'nin ortak bütün değerlerinin siyaset alanında rekabet haline gelmesini istemiyoruz. Türkiye'yi yeniden kurucu bir ruhla devlet mefhumunu da millet kavramını da erkler ayrılığını da hukuk devleti prensibini ve demokrasiyi de bu ülkede kuracak yegane güç demokratlardır, hürriyetçi demokrasiye inananlardır."

Uysal, konuşmasının ardından il binasını gezdi. Açılışa katılan vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA