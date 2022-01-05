Kadın voleybolcular Başkan Uysal'ı ziyaret etti
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Spor
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarı maçları öncesi Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.
MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarı maçları öncesi Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, Voleybol Şube Sorumlusu Murat Şimşek ve teknik heyet yer aldı.
Takım kaptanı Zehra Tönge, oyuncuların imzalarının bulunduğu formayı Uysal'a hediye etti.
Başkan Uysal, takımın ligin başladığı ekim ayından bu yana iki seviye üste çıktığını belirtti.
İlk yarıyı lider tamamladıklarını anımsatan Uysal, "Bu seviyeyi yükselterek Antalya'mıza şampiyonluk yaşatalım." dedi.
AA / Orhan Çiçek - Spor Haberleri
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