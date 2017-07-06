Uysal'dan Engellilere "Engelsiz Yaşam Alanı" Müjdesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Engelsiz yaşam alanı oluşturuluyor.



Kdz. Ereğli Belediyesi Temmuz ayı ikinci oturumunda, engellilere sahil bandında 'Engelsiz Yaşam Alanı' tahsis edildi. Başkan Hüseyin Uysal; "Engellilerimiz için engelsiz yaşam için sahilde yeni bir mekan tahsisi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Engellilerimizin sorunlarını biliyor, çözümü için çabalıyoruz. Bu tahsisi bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Bu mekan onların hakkıydı, orada güle güle otursunlar. İnanıyorum ki engellilerimiz için daha güzel hizmetler yapacağız" dedi.



Kdz. Ereğli Belediye Meclisinin Temmuz ayı ikinci toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın başkanlığında yapıldı. Dün yapılan ve ilgili komisyona havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıya, Süleymanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 1 adresindeki belediye tarafından işletilen Sahil Kafe'nin yanında bulunan alanın Engelsiz Yaşam Alanı olarak belirlenmesinin görüşülmesi nedeniyle engelli aileleri de izleyici olarak katıldı.



Oy birliği ile alınan karara ilişkin konuşan Başkan Uysal, "Engellilerimiz için engelsiz yaşam için sahilde yeni bir mekan tahsisi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Engellilerimizin sorunlarını biliyor, çözümü için çabalıyoruz. Bu tahsisi bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Bu mekan onların hakkıydı, orada güle güle otursunlar. İnanıyorum ki engellilerimiz için daha güzel hizmetler yapacağız."dedi.



Başkan Uysal gündem dışı konuşmada da Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı ziyareti, Kırmacı daki çöplük rehabilitasyonu ve Kışla-Kepez güzergahında yapımına başlanacak cepler, durak yerleri ve Kavaklık çıkışına ilişkin şu ifadelere yer verdi; "Sayın Valimiz Ahmet Çınar'ı ziyaret ederek, kendisine hayırlı olsun temennisinde bulunarak ilçemiz ile ilgili bir dosya sundum. Kendisi vatanı görevini Ereğli'de yaptı ve askerliğini yaptığı ilçenin iline Vali olarak atandı. Ereğli'ye daha farklı bir pencereden bakacağına inancım sonsuz. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerken, bir önceki Valimiz Sayın Ali Kaban'a da Ereğli ve ilimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.



Çöplük alanının rehabilitasyonu ve yaşam alanına dönüştürülmesine ilişkin çabamız devam ediyor. Önümüzdeki 1-2 ay içinde ihale süreci tamamlanacak.



Kışla- Kepez güzergahında alt yapısı tamamlanan yolda cepler ve duraklar ve yol çıkış noktalarında çalışmalara başladık. Yol yapımı bittiğinden beri üzerinde çalışıyoruz. Bölgede 34 cep gerekiyor, kısmen bazılarını açmıştık. Durak yerleri de tespit edildi. Gereken çalışmalar başlayacak. Ayrıca Düğün salonu ve Kavaklık çıkışı noktasında da çalışmalarımız olacak."



Toplantı da Haziran ayı meclisinde Sakindere için İller Bankası'ndan kredi alınmasının reddedilmesi üzerine hazırlanan bütçe içi aktarım talebi kapsamında Sakindere rekreasyon alanının yapımı için çeşitli müdürlüklerden Su Kanalizasyon Müdürlüğü Tesis Yapımı kalemine toplam 1 milyon 800 bin liralık bütçe aktarımı da gerçekleştirildi.



Ağustos ayını tatil olarak geçirecek Ereğli Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını Eylül ayında yapacak. - ZONGULDAK