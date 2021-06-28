Uysal'dan başpehlivan Okulu'ya Kırkpınar öncesi moral desteği
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Uysal'dan başpehlivan Okulu'ya Kırkpınar öncesi moral desteği

Uysal'dan başpehlivan Okulu'ya Kırkpınar öncesi moral desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdüren 'Paşanın Aslanı' Başpehlivan Orhan Okulu'yu Korkuteli kampında ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdüren 'Paşanın Aslanı' Başpehlivan Orhan Okulu'yu Korkuteli kampında ziyaret etti. Başkan Uysal, "Kırkpınar'da artık bir Antalya geleneği var. Bunun içinde Muratpaşa Belediyemiz ve başpehlivanımız Orhan Okulu önemli bir yere sahip. Bu geleneğin devam edeceğine, altın kemerin Antalya'ya geleceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 9-11 Temmuz tarihlerinde 660'ıncısı yapılacak tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdüren Başpehlivan Orhan Okulu ve teknik heyeti ziyareti kamp yaptıkları Korkuteli'de ziyaret etti.

Er meydanlarının 'Paşanın Aslanı' lakaplı başpehlivanı Okulu ve Kemal Yılmaz liderliğindeki teknik ekiple öğle yemeğinde buluşan Başkan Uysal, Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde artık bir Antalya geleneğinin oluştuğunu söyledi. Okulu'nun ilk Kırkpınar başpehlivanlığını Muratpaşa Belediyesi'yle 2015'te kazandığını hazırlatan Başkan Uysal, "Kırkpınar'da artık bir Antalya geleneği var. Bunun içinde Muratpaşa Belediyemiz ve başpehlivanımız Orhan Okulu önemli bir yere sahip. Bu geleneğin bu yıl da devam edeceğine, altın kemerin Antalya'ya geleceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Babası Bekir Okulu'nun da yer aldığı buluşmada, Başpehlivan Okulu yağlı güreşlerde yeni sezona Kumluca ve Çalı'da altın kemeri kazanarak başladığını belirterek kamp döneminin oldukça iyi geçtiğini söyledi. Destekleri dolayasıyla Başkan Uysal'a teşekkür eden Okulu, Korkuteli kampını bu hafta tamamlayıp güreşler için Edirne'ye geçeceklerini aktardı. - ANTALYA

Uysal'dan başpehlivan Okulu'ya Kırkpınar öncesi moral desteği
Uysal'dan başpehlivan Okulu'ya Kırkpınar öncesi moral desteği
Uysal'dan başpehlivan Okulu'ya Kırkpınar öncesi moral desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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