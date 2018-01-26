Uysal'dan Aksakal'a Ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

DSP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.

Uysal, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin can alıcı meselelerini paylaşma imkanı bulduklarını belirtti.

Gültekin Uysal, "Demokratik değerleri paylaşan siyasal hareketler olarak demokrasinin bir değerler bütünü olduğu inancıyla, söyleyecek sözü olan siyasal hareketlerin bir ortak paydada buluşabilme imkanlarını araması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Gelecek yıl Cumhurbaşkanlığı ile birlikte genel seçimlerin yapılacağına işaret eden Uysal, bu çerçevede, bir ortak payda aranması konusunda fikir ve düşüncelerini açık yüreklilikle paylaşma imkanı elde ettiğini dile getirdi. Uysal, bu ülke ve devletin tarihi yürüyüşüne devam edebilmesi adına bir ortak iradeyi ortaya koyma niyetinde olduklarını söyledi.

Aksakal da bunun bir iade ziyareti olduğunu ifade etti.

Ziyarette Türkiye'nin son bir yıldır yaşadığı önemli gündem maddelerini görüştüklerini kaydeden Aksakal, "Türkiye'nin, hukuk devletinin gerçek kriterleriyle yürüyebilmesi adına DSP olarak mücadelemizi her alanda sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.