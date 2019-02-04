Uysal: "Bizimle Birlikte Büyükçekmece Değer Kazanacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "Büyükçekmece'de hayata geçirilecek projelerle ilçenin değer kazanacağını ifade etti. Çekmece Gölü ve deniz kenarına yapılacak düzenlemelerle tüm İstanbulluların ziyaret edeceği alanlar oluşturulabileceğini ifade eden Uysal, "Burada şehircilik adına yapılması gerekenler yapıldığı zaman, Büyükçekmece İstanbul'un en güzel ilçesi olacak" dedi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi temaslarını sürdürüyor. Bu bağlamdaki ziyaretlerine devam eden Uysal, öğlen ilçede yaşayan Mardinliler ile bir araya geldi. Daha sonra Türkoba, Muratçeşme, Hürriyet ve Ekinoba mahallelerinde seçim irtibat ofislerinin açılışlarını gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde ise Doğu ve Güney Anadolu kökenli vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Türkoba'da bir kahveyi ziyaret etti.

"Büyükçekmece bizimle kazanacak"

Mardinliler ile öğle yemeğinde bir araya gelen Uysal, Büyükçekmece'de vatandaşların Büyükçekmece için beklenti içinde olduklarına vurgu yaparak, "Ailecek gidilecek güzel yerler yok' diye vatandaşlarımız bana dert yanıyor. Aslında bu ilçeden burada oturanlar değil, bütün İstanbulluların gelebileceği alanlar oluşabilir. Çekmece Gölü'nün etrafı ve o deniz sahili boydan boya. Burada şehircilik adına yapılması gerekenler yapıldığı zaman Büyükçekmece çok güzel olacak. O zaman Büyükçekmece İstanbul'un en güzel ilçesi olacak" diye konuştu.

'Büyükçekmece'de güzel şeyler yapılacak ve Büyükçekmece halkı kazanacak' diyerek sözlerine devam eden Uysal, "Geçmişte Başakşehir'de de belediye başkanı olmadan önce yapacağımız projeleri anlattıktan sonra, 'Sakın yerlerinizi satmayın çok değerlenecek' demiştim. Orada da aynı şeyleri söyledim.Hayata geçirilecek projelerle Sizler kazanacaksınız, burada oturanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

"Erdoğanı görmeden ölmek istemiyorum"

Hürriyet Mahallesi'ndeki ikinci seçim irtibat bürosunun açılışından sonra başka bir programa geçmek üzere seçim irtibat bürosundan ayrılan Uysal bir vatandaşın çay davetine iştirak etti. Pencereden Başkan Uysal'ı gören Neriman Polat, "Başkanım buyurun bir çayımızı için" dedi. Başkan Uysal da Polat'ı kırmayarak evine gitti. 90 yaşının üzerinde annesi ile yaşayan Neriman Polat, annesi Emine hanımın Demans hastası olduğunu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı görmeden ölmek istemediğini defalarca kendisine söylediğini ifade etti. Başkan Uysal ise 'İnşallah buralara geldiğinde görüşme imkanın olur' diyerek teyzeyle sohbet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA