Uysal, Antalya'da bulunan heyetleri kabul etti

10.10.2019 12:08

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 4'üncü Kaleiçi Old Town Festivali için kentte bulunan 24 ülkeden 48 şehrin heyetlerini kabul etti.



Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali için Antalya'da bulunan 24 ülke 48 şehirden heyetler, Uysal'ı ziyaret etti. Ukrayna'nın onur konuğu ülke olarak yer aldığı ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival, Pakistan'dan Cezayir, İtalya, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 kıtadan Kaleiçi gibi gündelik hayatın devam ettiği antik şehirlere sahip kentleri buluşturdu.



Belediye kültür salonunda heyetleri ağırlayan Uysal, burada yaptığı konuşmada, yaşayan antik kentlerin insanlığın geçmişinde yer alan güzel şeylerin teminatı olduğunu söyledi. Uysal, "Yaşayan antik kentlerin korunması, insanlığın kendi varlığının korunmasıdır. Yeterince koruyabilmeniz için aynı zamanda gerektiği şekilde, zarar vermeden kullanmanız gerekir. Bizim bu festivalle yapmaya çalıştığımız şey antik kentimizin atmosferini yaşamak bütün antik kentlerin korunmasına katkıda bulunmak, sizin o güze kentlerinizle işbirliği içinde olmak" dedi.



Antalya ve bölgesinin antik çağdaki adının Pamfilya olduğunu belirten Uysal, Pamfilya'nın farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı yer anlamına geldiğinin altını çizdi. Uysal, "21'inci yüzyılda hala Pamfilya ruhunu sürdürüyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA