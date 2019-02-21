Uymazsan Trafik Kurallarına, Uyarlar Hazır Olan İmama"

Samsun'da ilkokul 3. sınıf öğrencileri, şoförlere yönelik yaya önceliği denemesi yaptı. Saklanan öğrenciler, yayalara yol veren şoförleri tebrik etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanya kapsamında birçok etkinlik düzenleniyor. Samsun'da da yaya önceliğine vurgu yapmak için ilkokul öğrencileri tarafından etkinlik yapıldı.

"Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar hazır olan imama"

Proje kapsamında İlyasköy Türk-İş İlkokulu 3. sınıf öğrencileri de Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın projesi kapsamında trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde denemelerde bulundu. Okul idarecileri ve trafik polislerinin de katıldığı etkinlikte yaşlı süsü verilen iki öğrenci, yaya geçidinden karşıya yavaş bir şekilde geçmeye çalıştı. Bazı şoförler yayalara yol vermeden geçerken, birçok sürücü ise yayalara yol verdi. Yolun kenarında saklanan ve trafik polisi ile trafik jandarma kıyafeti giyen öğrenciler, yayalara yol veren sürücülere teşekkür ettiler. Öğrenciler, sonrasında ellerinde "Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar hazır olan imama" ve "2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı, iyi dersler şoför amca" yazılı dövizlerle yolun karşısına geçtiler. Sürücüler de öğrencilerin bu etkinliğine kornalarıyla destek verdiler.

Yaptıkları proje hakkında bilgi veren İlyasköy Türk-İş İlkokulu Müdürü Nuri Gülay, "Yapılan etkinliklerle birlikte yayalara saygının artacağına inanıyorum. Projenin başladığı ilk zamanlarda sürücüler durmuyorlardı, ister korku sayın, ister saygı sayın, yavaş yavaş bu durumun oturacağına inanıyorum. Sürücüler, bundan sonra yaya geçitlerinde daha dikkatli olacaklardır" dedi.

Proje sorumlusu Arzu Küçükkase ise, "İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı projeyi, öğrencilerimize uygulayarak öğretmek istedik. Bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Öğrencilerimiz, teorik olarak öğrendikleri şeyleri uygulamalı olarak görmüş oldu. Trafik kazalarını azaltmak ve trafikte saygıyı geliştirmek adına güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler de sürücülerin yayalara daha çok dikkat etmesi gerektiğini söylediler.

Etkinliğe 2 idareci, 5 öğretmen, 32 ilkokul öğrencisi ve trafik polisleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA