Uykusuzluk Nedenleri





Çok yorgunsunuz ama bir türlü uyuyamıyor musunuz? Uykusuzluk, sağlık sorunlarından beslenme alışkanlığına kadar birçok faktörden etkilenebilir. Uykusuzluk nedenlerini merak ediyorsanız tüm sorularınız haberimizin içinde…







Bir insanın uykuya dalması yaklaşık olarak 30 dakika sürer. Haftada 3 kere 6 saatten az uyumak uykusuzluk sorunu yaşandığının göstergesidir. Böyle bir sorunla karşı karşıyaysanız bir doktora gidip tedavi olmalısınız.



Uyku hapları



Uyumak için aldığınız uyku hapları uykuyu bozan en büyük faktörlerden birisidir. Ayrıca uyku haplarına bağımlı olmanız iyi bir uyku çekmenize engel olur.



Gün içinde uyumak



Gün içinde kısa vadede uyuklamak geceleri uyumanızı zorlaştırır. Geceleri uyuyamamanız gün içerisinde daha yorgun ve sinirli olmanıza sebep olur. Bu döngü kontrol edilemez bir hal alabilir. Yaşlılar ve çocuklar dışında yetişkin insanların gün içinde uykuya ihtiyacı yoktur. Eğer gün içinde uykuya çok fazla ihtiyaç duyuyorsanız en fazla yarım saat kestirin.



Kafein tüketimi



Kahve ve çay da bulunan kafein uyarıcı bir maddeye sahiptir. Sabahları güne başlamak için tercih edilen bu içecekler geceleri tüketildiğinde uykusuzluğa neden olur. Araştırmalara göre, kafein insan vücudunda 8 saat kalıyor, iyi bir uyku için öğleden sonra kahve ve çay tüketimini durdurun.



Sigara



Sigara, kahve ve alkol kadar uyarıcı olduğu için uykusuzluğa neden olur. Uyumadan önce sigara içmek uykunuzun kaçmasına neden olur.



Çalışma saatleri



Değişen çalışma saatleriniz varsa uykusuzluk probleminizin en önemli nedeni bu olabilir. Vücudunuz gece ve gündüz döngüsünü karıştırarak uykusuzluğa neden olur.



Rutin eksikliği



Çocuklar gece uykusu kadar gün içinde de uykuya ihtiyaç duyarlar. Çocukların uyku düzenini değiştirmeye kalkarsanız uyumaları gereken zamanda uyumazlar ya da uyuyamazlar. Çocuklarınızı uykusuzluk sorunundan kurtarmak için aynı saatte yatırıp aynı saatte uyandırın.



Çevresel faktörler



Uyuduğunuz ortam iyi bir ortam değilse uykunuz kaçabilir. Yanınızda uyuyan kişinin horlaması veya çok fazla hareket etmesi uykunuzu kaçırabilir. Ayrıca, uyuduğunuz çevrede kimyasal veya zehirli maddeler varsa bu durumda sizde uykusuzluğa neden olabilir. Aşırı sıcaklık, fazla ışık, gürültü, rahatsız bir yatak uykusuzluk nedeniniz olabilir.



İlaçlar



Reçeteli ya da reçetesiz birçok ilacın yan etkisi uykusuzluktur. Uykusuzluğunuzun nedeni ilaç alımıysa bu sorun uzun vadeli olmayacaktır. İlacı kullanmayı bıraktığınızda uyku düzeniniz eski haline dönecektir.



Depresyon



Depresif kişiler kendilerini genelde yorgun hissederler. Bu yüzden depresyon uykusuzluğun en yaygın nedenlerindendir. Ayrıca, bipolar bozukluk gibi duygu rahatsızlıkları uykusuzluğa neden olabilir. Uykusuzluk probleminiz varsa psikolojik nedenli olup olmadığını araştırmalısınız.



Yorgunluk



Uzun süre ayakta kalmak, yoğun fiziksel hareketler, fazla çalışma gibi sorunlar uykusuzluğa neden olur. ders çalışmak için öğrencilerin aldığı haplar insomnia'ya neden olabilir.



Çok fazla yemek yemek



Uyumadan önce aşırı yemek yemek uykusuzluğa neden olacaktır. Uyumadan önce hafif yiyecekler tercih ederek sindirimi kolaylaştırabilirsiniz böylece vücudunuz rahatlayacak ve uykuya geçmesi kolaylaşacaktır. Özellikle baharat tüketimi midede yanmaya sebep olarak uyku problemlerine yol açar.



Stres



Uyku zamanı aklınızı kurcalayan iş, okul, sağlık veya aile hayatı hakkındaki konular uykuya dalmanızı zorlaştırarak uykusuzluğa neden olur.



Sağlık sorunları



Kanser, kalp sorunları, akciğer hastalıkları, mide rahatsızlıkları, tiroit, Parkinson, alzheimer, eklem ağrıları gibi hastalıklar uykusuzluğa neden olabilir ayrıca kronik ağrılar, zor nefes alma ve sık idrara çıkma uyku düzenini bozar.



Sağlıklı bir uyku için yapılması gerekenler



Uykusuz bir yaşam insan hayatı için mümkün değildir. Daha sağlıklı bir hayat için birkaç hafta uygulanacak bu yöntemler ile sağlıklı bir uyku düzenine sahip olabilirsiniz.



Lavanta kokusu







Daha iyi bir uyku için yatak odanızda lavanta kokusu bulundurun. Lavanta sakinleştirici etkisi ile kalp atışlarınızı yavaşlatacak ve kan basıncını düşürecektir böylece daha kolay ve rahat bir uykuya geçiş süreciniz olacak.







Akdeniz diyeti uygulayın



Göbek yağlanmasının artmasının uyku apnesine neden olur. yüksek miktarda meyve, tam tahıllı yiyecekler, sebze ve balık içeren Akdeniz diyeti ve günde 30 dakikalık yürüyüşler ile uyku apnesinden kurtulabilirsiniz.



Doğru yemekleri seçin



Akşam yemeğinde patates, pirinç gibi glisemik indeksi yüksek besinleri tüketmek uykuya geçiş sürecini kolaylaştırıyor. Ayrıca, yoğurt, muz, papatya çayı, ılık süt, bal, yulaf unu, badem, keten tohumu, hindi gibi besinler serotonin ve melatonin hormonları salgılayarak daha rahat uyumanızı sağlar.



Kitap okuyun



Yatakta kitap okumak gözlerin ağırlaşmasını ve zihnin başka bir şey düşünmeden uykuya dalmayı kolaylaştırır.



Duş alın



Ilık bir duşun ardından geçen 15 dakika içerisinde uykunuz mutlaka gelir.



Klasik müzik dinleyin



Klasik müzik insanları dinlendiren ve tedavi eden bir etkiye sahiptir. Müziğin türü ve tınıları beyni ve bedeni rahatlatarak uykuya geçişi kolaylaştırır.



Saçlarınızın okşanması



Ne şekilde olursa olsun birisi saçlarınızla ilgilendiğinde uykunuz gelir ve o an hiç bitmesin istersiniz. Uykuya geçişte zorlandığınız zaman eşinizden ya da aile bireylerinizden saçlarınızı okşamasını isteyebilirsiniz.



Yatak odanızda dikkat etmeniz gerekenler



1- Yatak odanızda loş bir ışık tercih edin.



2- Yatak odanızı sesten koruyun.



3- Yatak odanızın duvarlarında sizi dinlendirecek renkler kullanın.



4- Yatak odanızı sadece uyumak için kullanın.



5- Yatak odanızın ısısı ne çok soğuk ne çok sıcak olsun.



6- Yatak ve yastık seçimlerinizi rahatınıza göre yapın ve yastığınızı 2 yılda bir değiştirin.



Uykuya geçişi kolaylaştıracak egzersiz



Uyku sorunu yaşayanlar için Harvard Üniversitesi'nde yapılan 60 saniyede uykuya dalmasına yardım edecek nefes egzersizi ile sizde uykuya geçişinizi kolaylaştıracaksınız.



• Tüm nefesinizi boşaltın.



• 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın.



• 7 saniye boyunca nefesinizi tutun ve 8 saniyede tüm nefesinizi boşaltın.



• Bu yöntemi 3 kez tekrarlayın.



Bu egzersiz ile oksijen vücutta dolaşır ve vücudu rahatlatır. Ayrıca nefes verirken zihindeki stres ve sıkıntılar da vücuttan atılır.



