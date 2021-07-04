Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
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Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü Uyuyan vatandaş gözlerini açtığında otomobilin üzerinde başka bir otomobil görünce şaşkına döndü Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşlar sokakta devrilmiş halde gördüğü otomobil...

- Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü

Uyuyan vatandaş gözlerini açtığında otomobilin üzerinde başka bir otomobil görünce şaşkına döndü

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşlar sokakta devrilmiş halde gördüğü otomobil ile şaşkına döndü. Sürücü otomobille 3 araca çarptıktan sonra devrilen aracın içerisinden kendi imkanlarıyla hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saat 06.00 sıralarında 1423/2 sokakta İsmail D'nin idaresindeki 20 AFF 072 plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde ki 3 otomobile çarparak devrildi. Otomobil sürücüsü İsmail D., devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, oluşan gürültüyle vatandaşlar yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sahiplerinden Fatih Eren, balkonda uyuduğu sırada büyük bir gürültüyle uyandığını belirtti. Eren; "Balkonda uyuyordum, büyük gürültü sesiyle uyandım. Arkadan vurmuş, hızlı gelmiş, benim aracıma çarparak 2 metre ileriye itmiş, kendi takla atmış. Kendi imkanıyla araçtan çıkmış" dedi. Araç daha sonra olay yerine gelen itfaiye ve çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Zarar gören otomobiller ile ilgili tutanak tutuldu.

Kaza ile ilgili inceleme çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
Uykusundan uyandığında aracının üzerinde başka bir otomobil gördü
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