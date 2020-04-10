Uykusundan kısmi felç olarak uyandı.
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Karaağaç, Antalya, Sabah, Güncel

Uykusundan kısmi felç olarak uyandı.

10.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:57
Uykusundan kısmi felç olarak uyandı.

Uykusundan kısmi felç olarak uyandı... Hamallık yaparak geçimini sağlayan koca, eşini 8 yıldır sırtında taşıyor

8 yıl önce sabah felç olarak uyandı, annesinin cenazesinde konuşma yeteneğini de kaybetti

Yürüyemeyen ve konuşamayan Zeliha'ya eşi ve çocukları bakıyor

ANTALYA - Antalya'da yaşayan Zeliha Karaağaç 8 yıl önce uykudan yarı felç olarak uyandı. Annesinin cenazesinde konuşma yeteneğini de kaybeden ve 8 yıldır belden aşağısı tutmayan Zeliha'yı, hamallık yaparak evini geçindiren eşi Bilal onu her yere sırtında taşıyor. Bilal Karaağaç, "Eşimin durumu nedeniyle sevdiklerimiz hep bizden uzaklaştı ama kızlarımla birlikte evimizin işini görüyoruz. Ben eşimin yerinde olsaydım o bana daha iyi bakardı. Sağlıklı olduğu ilk 8 yıl boyunca bana öf bile demeden bakmıştı" dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Zeliha ve Bilal Karaağaç çiftinin iki kızı var. Baba Bilal Karaağaç hem hamallık yaparak evini geçindiriyor hem de 8 yıldır belden aşağısı tutmayan eşi Zeliha'ya gözü gibi bakıyor. 8 yıl önce uykusundan uyandığında yataktan kalkamayan Zeliha belden aşağısının felç olduğunu öğrendi. Çeşitli doktorlara giden ancak tanı konulamayan Zeliha bir süre sonra kendini toparlayıp adım atmaya başladı ancak annesinin vefat ettiği gün cenazeyede yere yığılıp kaldı. Cenazede hem konuşma hem de yeniden yürüme yeteneğini kaybeden Zeliha'yı, eşi her yere sırtında taşıyor.

"Evlatlarım bana annelik yapıyor"

Evde kendi ihtiyaçlarını eşi ve iki kızı vasıtasıyla gören Karaağac, hayat hikayesini telefona yazarak ifade etti. Eşiyle görücü usulü evlendiğini yazan Karaağaç, "Elmalı'ya gelin gittim ve garip durumlar yaşamaya başladık. Kaldığımız evin içinde garip şeyler görmeye başladım. Bizlere evin içine nazar yaptılar. Yapan eşimin annesiydi. Hastaneye gittiğimizde de doktorlar hastalığıma bir çare bulamadılar. Sürekli dua ediyorum ve her ne olursa olsun Rabbime sığındım. Şükür Rabbim her zaman yanımdaydı ben yuvamı kurtarmak için çabaladıkça Rabbim yardım ediyordu. Annem şubat ayında vefat etti ve cenazeye gittiğimizde ben annemin yüzünü göremediğim için evin önünde yığılıp kaldım. Konuşma yok, yürüme de gitti. Her gün annemin kazağına sarılıp koklayıp öpüp yatıyordum annemin kokusu ile uyuyordum yanımda gibi oluyordu. Her akşam yatarken bu kötü bir rüya sabah her şey düzelecek diye uyuyorum sabah kalktığımda konuşamaz yürümez halim olduğunu hatırlayınca üzülüyorum. Durumumu haber alan Korkuteli Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Tekin Korucu, acı günümüzde hep yanımızda oldu. Kendi yakınlarımdan göremediğimiz desteği Muhtarımız Tekin Korucu verdi. Bu durumda iyi olmam için destekleyen evlatlarım Şehri ve Betül ve eşimden Allah razı olsun. Evlatlarım bana annelik yapıyor, eşim elinden gelen yardımı yapıyor, inşallah bu günleri de hep beraber atlatacağız" diye anlattı.

"Sağlıklı olduğu ilk 8 yıl boyunca bana öf bile demeden baktı"

Eşi Karaağaç ise, zor günleri ailesiyle birlikte atlatmaya çalıştıklarını belirterek, evden dışarıya iş için gittiğini, bazı günler eşinin ihtiyaçlarını karşılamak için eve erken geldiğini ifade etti. Karaağaç, "Artık kızlarım da büyüdü. Bana destek çıkabiliyorlar. Yemek pişirmeyi, temizlik ve ütü yapmayı biz birlikte öğrendik. Eşimin durumu nedeniyle sevdiklerimiz hep bizden uzaklaştı ama kızlarımla birlikte evimizin işini görüyoruz. Büyük kızım Antalya'da okuduğu için şuna yanımızda. Kızlarımla birlikte mutlu bir yuvamız var. Ben eşimin yerinde olsaydım o bana daha iyi bakardı. Sağlıklı olduğu ilk 8 yıl boyunca bana öf bile demeden bakmıştı. Şuan evde tüm ihtiyaçlarını ben ve 2 kızım ile gideriyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Hayat mücadelesi takdir topluyor"

Aşağıpazar Mahallesinin Muhtarı Tekin Korucu da Bilal Karaağaç'ı seçim zamanında tanıdığını, yatalak eşine 8 yıldır büyük bir şefkatle baktığına şahit olduklarını dile getirdi. Korucu, "Bilal Karaağaç'ın sosyal güvencesini Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile çözdük. Eşinin sağlığı ve çocukları için hamallık yaparak verdiği hayat mücadelesi takdir topluyor. Biz mahalle muhtarlığı olarak her zaman Karaağaç ailesinin yanındayız" dedi.

Uykusundan kısmi felç olarak uyandı.

Kaynak: İHA

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Uykusundan kısmi felç olarak uyandı.
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