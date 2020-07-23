Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu
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Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu

Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu Katil Ünal Ö: "Birkaç gündür eşim sosyal medyada birileriyle mesajlaşıyordu, uykusunda öldürdüm" Büyükçekmece'de kıskançlık cinayeti Sonbahar Ö.

23.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:35

Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu

Katil Ünal Ö: "Birkaç gündür eşim sosyal medyada birileriyle mesajlaşıyordu, uykusunda öldürdüm"

Büyükçekmece'de kıskançlık cinayeti

İSTANBUL - Sonbahar Ö. isimli kadın geçtiğimiz pazar günü, uykusunda eşi tarafında boğularak öldürülmüş ve daha sonra katil eş yakalanmıştı. Eşini öldüren Özcan Ö. mahkemede verdiği ilk ifadesinde,"Eşim son birkaç gündür sosyal medya üzerinden birileriyle konuşuyordu. Aldatıldığımı düşünerek uykusunda boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Olay, 19 Temmuz'da saat 05: 00 sıralarında Büyükçekmece Piroğlu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ünal Ö. isimli koca, kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu. Sabaha karşı uyanan katil koca, eşini uykusunda boğarak öldürdü.

"Kıskançlık cinayeti"

Cinayet sonrası olay yerinden kaçıp Beyoğlu ilçesinde yakalanan Ünal Ö. verdiği ifadesinde kan dondurdu. Cinayetin işlendiği gece ufak bir tartışma geçtiğini anlatan Ünal Ö.," Eşimin birkaç gündür elinden telefon düşmüyordu. Sürekli birileriyle konuştuğunu ve beni aldattığını düşündüm. O akşam ufak bir tartışma geçti aramızda. Daha sonra yatağa giderek uyuduk. Ancak benim içim içimi yedi ve uyku tutmadı. Sabaha karşı uykusunda boğazını sıkarak öldürdüm. Daha sonra bacanağıma haber vererek kaçtım" dediği öğrenildi.

Beyoğlu'nda yakalandı

Cinayeti işledikten hemen sonra kaçan Ünal Ö. polis ekipleri tarafından Beyoğlu ilçesinde yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ünal Ö. Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu

Kaynak: İHA

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