Uykunuz problem olmasın Yapılan araştırmalara göre her üç kişiden birinde görülen önemli bir sağlık sorunu olan uyku problemi kişilerin gündelik hayatını zorlaştırırken , birçok nörolojik sorununda temelinde yer alıyor.

Öyleki bu rahatsızlığı yaşayan kişiler, çözüm için birçok yönteme başvuruyor.Bu kapsamda uykusuzluğa mucize çözüm olarak adlandırılan kopyala – yapıştır tekniği bu sorunu yaşayan kişilere umut oluyor.

Hayatımızın üçte birini uykuda geçiriyoruz. Bu nedenle uyku konusunda yaşayacağımız sorun, hayatımızı doğrudan etkiliyor. Yaşadığımız pandemi süreci ise bu rahatsızlığı daha çok tetikliyor. Her ne kadar kişiler bu durumu bir sorun gibi görünmese de aslında vücudumuz ile alakalı ya da bilinç altımızda yatan bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Her yaştan insanın yaşayabileceği uyku probleminde ise vatandaşlara yeni bir yöntem umut kaynağı oluyor.

Hücrelerimizin hafızası olduğunu vurgulayan Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz " Hücrelerin hafızasındaki sağlıklı anıları kullanarak çözümler elde ediyoruz. Sağ taraf her zaman bizim geçmişimizi sol taraf ise geleceğimizi temsil ediyor. Kişinin iyi uyuduğu bir zamanı hatırlamasını istiyoruz. Geçmişten rahat uyku uyuduğu, sağlıklı ve mutlu olduğu andan bir kesit alarak sol tarafayani geleceğine yapıştırıyoruz. Böylece gayet doğal bir şekilde problem ortadan kalkıyor ve ilaç kullanmaya gerek kalmadan mışıl mışıl uyumak mümkün hale geliyor" ifadelerini kullandı