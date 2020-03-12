18 yaşındaki genç uyuyan annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç adam, uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdü. Zanlının babası ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de ikamet eden Furkan B'nin (18), uyudukları sırada bıçakladığı annesi Latife B. yaşamını yitirdi. Babası Şeyhmus B. (47) ise ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan Furkan B, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. EVDEN GELEN SESLER ÜZERİNE KOMŞULAR İHBAR ETTİ Olay, sabaha karşı Dargeçit ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan B, henüz bilinmeyen nedenle eline aldığı bıçakla annesi ve babasının uyuduğu yatak odasına girdi. Furkan B, önce annesini ardından da babasını boğazından bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Latife B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Şeyhmus B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evden kaçan Furkan B, kısa sürede polis ekiplerince üzerindeki bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Furkan B, emniyette sorguya alındı. Kaynak: DHA