Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle uykudayken vurdu

Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yıkıcı 2'nci kanlı saldırıya maruz kaldı.