Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle uykudayken vurdu
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Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle uykudayken vurdu

17.10.2020 07:27 | Son Güncelleme: 17.10.2020 07:41

Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yıkıcı 2'nci kanlı saldırıya maruz kaldı.

Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yıkıcı 2'nci kanlı saldırıya maruz kaldı.

Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle uykudayken vurdu
Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle uykudayken vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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