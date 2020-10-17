Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle uykudayken vurdu
17.10.2020 07:27 | Son Güncelleme: 17.10.2020 07:41
Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yıkıcı 2'nci kanlı saldırıya maruz kaldı.
Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yıkıcı 2'nci kanlı saldırıya maruz kaldı.
Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci